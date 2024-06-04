Мнацаканян призвал убивать тех, кто не хочет любить Россию

В псковском областном собрании депутатов сегодня предложили "убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить". С таким тезисом после отчета губернатора Михаила Ведерникова о проделанной в 2023 году работе выступил депутат от "Единой России" в псковском областном собрании депутатов Армен Мнацаканян, на его слова обратили внимание российские СМИ.

"Мы живем в непростое время. И как говорил Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор региона – ред.), и мы говорим, и наш президент: "Только делами можем доказывать". И прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное", - цитируют СМИ слова Мнацаканяна.