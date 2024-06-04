ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC), крупнейшая и современная металлургическая компания на Кавказе, участвует в качестве серебряного спонсора на 29-й Международной выставке «Нефть и Газ Каспия», которая проходит в рамках Бакинской энергетической недели 4-6 июня 2024 г.

Около 300 компаний из 37 стран мира приехали на Бакинскую энергетическую неделю, которая проводится в Баку каждый год и считается важнейшим событием в энергетической сфере региона. Кроме Азербайджана, на выставке представлены Австралия, Австрия, Алжир, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Ирак, Италия, Казахстан, Катар, Китай, Латвия, Монако, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Словения, США, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Япония. Впервые на этом мероприятии участвуют компании из Швеции, Индии и Словении.

Один из постоянных участников выставки, BSC, которая в этом году вновь стала серебряным спонсором мероприятия, демонстрирует свою высококачественную и международно сертифицированную продукцию на стенде 1C314 в 1-м зале Бакинского Экспо-Центра.

На стенде компании представлен широкий ассортимент стальной продукции BSC, в частности, бесшовные трубы, применяемые в проектах добычи нефти и газа, что вызывает большой интерес среди посетителей и участников выставки. Отметим, что бесшовные трубы компании диаметром 114-219 мм выпускаются на производственном участке BSC, Азербору и являются экспортной продукцией, пользующейся большим спросом.

Кроме того, в этом году BSC впервые представляет на своем стенде ферросплавную продукцию. Ферросилиций (FeSi) высокого качества и различных фракций (FeSi 65% - FeSi 75%, фракция 10-50 мм), производимый на участке производства ферросплавов компании BSC, расположенном в Сумгаитском Химико-Промышленном Парке, применяется для легирования и раскисления различных видов сталей и чугуна.