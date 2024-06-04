Таланты польских охотников будут использовать для военных целей

Министерство национальной обороны Польши подписало договор с Польским союзом охотников (ПСО), чтобы привлекать их для военных целей. Об этом сообщает интернет-портал interia.pl.

"Мы хотим использовать в целях обороны потенциал охотников, у которых есть разрешение на оружие и соответствующая подготовка", - цитирует портал главу оборонного ведомства, вице-премьера Владислава Косиняк-Камыша.

По его словам, подписание такого договора - это "очень важный момент для вооруженных сил Польши, для Минобороны и для безопасности польского государства".

По данным ПСО, в настоящее время в Польше насчитывается 126 тыс. официально зарегистрированных охотников.