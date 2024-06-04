Главком Украины о ситуации на фронте

Ситуация на фронте остается сложной, на Харьковском направлении Россия продолжает наступление, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Наступательные действия, по словам главкома, россияне сосредоточили на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, ВС РФ проводят активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часов Яру в попытках взять населенные пункты под контроль.

«Что касается Харьковского направления, то оккупанты концентрируют основные усилия и пытаются продвинуться в сторону Глубокого и Липцев, но несут значительные потери и не имеют успеха. В Волчанске же задачей наших защитников остается сдерживание врага и нанесение ему максимальных потерь с дальнейшим продвижением вперед», - рассказал Сырский.