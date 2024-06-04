Азербайджан представлен в рейтинге тремя университетами. Среди них лидирующую позицию занимает Бакинский государственный университет , который возвращается в топ-1000 лучших вузов мира и располагается в диапазоне 951-1000.

Международное аналитическое агентство в сфере высшего образования QS Quacquarelli Symonds сегодня опубликовало новый выпуск наиболее авторитетного рейтинга лучших университетов мира 2025 года – QS World University Rankings 2025* .

Рейтинг лучших университетов мира 2025 года – QSWorldUniversityRankings 2025: результаты азербайджанских вузов 2025 2024 Название высшего учебного заведения 951-1000 1001-1200 Бакинский государственный университет 1001-1200 1201-1400 Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 1001-1200 1001-1200 Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

В новом рейтинге все три азербайджанских университета входят в топ-500 по «Достижениям выпускников», по этому индикатору вузы страны достигли наиболее высоких результатов.

Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) занимают равное количество высших строчек в восьми из девяти индикаторов методологии рейтинга лучших университетов мира, в то время как Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности лидирует среди вузов страны по «Доле иностранных преподавателей».