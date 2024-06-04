Азербайджан усиливает позиции в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings 2025
Международное аналитическое агентство в сфере высшего образования QS Quacquarelli Symonds сегодня опубликовало новый выпуск наиболее авторитетного рейтинга лучших университетов мира 2025 года – QS World University Rankings 2025*.
Азербайджан представлен в рейтинге тремя университетами. Среди них лидирующую позицию занимает Бакинский государственный университет, который возвращается в топ-1000 лучших вузов мира и располагается в диапазоне 951-1000.
|
Рейтинг лучших университетов мира 2025 года – QSWorldUniversityRankings 2025:
результаты азербайджанских вузов
|
2025
|
2024
|
Название высшего учебного заведения
|
951-1000
|
1001-1200
|
Бакинский государственный университет
|
1001-1200
|
1201-1400
|
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
|
1001-1200
|
1001-1200
|
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)
В новом рейтинге все три азербайджанских университета входят в топ-500 по «Достижениям выпускников», по этому индикатору вузы страны достигли наиболее высоких результатов.
Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) занимают равное количество высших строчек в восьми из девяти индикаторов методологии рейтинга лучших университетов мира, в то время как Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности лидирует среди вузов страны по «Доле иностранных преподавателей».
|
Индикатор
|
Вес
|
Азербайджанский вуз
с наилучшим результатом
|
Позиция по индикатору
|
Общая позиция
|
30 %
|
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)
|
660
|
1001-1200
|
15 %
|
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)
|
570
|
1001-1200
|
10 %
|
Бакинский государственный университет
|
373
|
951-1000
|
20 %
|
Бакинский государственный университет
|
1412
|
951-1000
|
5 %
|
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности
|
634
|
1001-1200
|
5 %
|
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)
|
1047
|
1001-1200
|
5 %
|
Бакинский государственный университет
|
1216
|
951-1000
|
5 %
|
Бакинский государственный университет
|
271
|
951-1000
|
5 %
|
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)
|
991
|
1001-1200
Бен Саутер, старший вице-президент QS, комментирует: «Новый рейтинг отмечен достижениями Азербайджана в области подготовки студентов к дальнейшему трудоустройству, о чем свидетельствуют сильные результаты по репутации среди работодателей и достижениям выпускников. Отрадно отметить улучшение показателей азербайджанских вузов по академической репутации, которое говорит о том, что к возможностям Азербайджана по предоставлению качественного образования следует относиться серьезно».
Сергей Христолюбов, региональный директор QS, добавляет: «Возвращение Бакинского государственного университета в число 1000 лучших вузов мира, безусловно, является знаковым событием для Азербайджана. Всем трем азербайджанским вузам – участникам нашего флагманского рейтинга удалось нарастить позиции по целому ряду ключевых индикаторов методологии. В этом контексте, прежде всего, хотелось бы обратить особое внимание на положительную динамику, достигнутую по обоим репутационным показателям – академической репутации и репутации среди работодателей, – которая указывает на повышение всемирного признания азербайджанского высшего образования на международной арене».