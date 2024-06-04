Азербайджан усиливает позиции в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings 2025

Международное аналитическое агентство в сфере высшего образования QS Quacquarelli Symonds сегодня опубликовало новый выпуск наиболее авторитетного рейтинга лучших университетов мира 2025 года – QS World University Rankings 2025*.

Азербайджан представлен в рейтинге тремя университетами. Среди них лидирующую позицию занимает Бакинский государственный университет, который возвращается в топ-1000 лучших вузов мира и располагается в диапазоне 951-1000.

Рейтинг лучших университетов мира 2025 года – QSWorldUniversityRankings 2025:

результаты азербайджанских вузов

2025

2024

Название высшего учебного заведения

951-1000

1001-1200

Бакинский государственный университет

1001-1200

1201-1400

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

1001-1200

1001-1200

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

В новом рейтинге все три азербайджанских университета входят в топ-500 по «Достижениям выпускников», по этому индикатору вузы страны достигли наиболее высоких результатов.

Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) занимают равное количество высших строчек в восьми из девяти индикаторов методологии рейтинга лучших университетов мира, в то время как Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности лидирует среди вузов страны по «Доле иностранных преподавателей».

Индикатор

Вес

Азербайджанский вуз

с наилучшим результатом

Позиция по индикатору

Общая позиция

Академическая репутация

30 %

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

660

1001-1200

Репутация среди работодателей

15 %

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

570

1001-1200

Соотношение количества преподавателей и студентов

10 %

Бакинский государственный университет

373

951-1000

Количество цитирований на одного преподавателя

20 %

Бакинский государственный университет

1412

951-1000

Доля иностранных преподавателей

5 %

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности

634

1001-1200

Доля иностранных студентов

5 %

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

1047

1001-1200

Индекс международных научных коллабораций

5 %

Бакинский государственный университет

1216

951-1000

Достижения выпускников

5 %

Бакинский государственный университет

271

951-1000

Устойчивое развитие

5 %

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC)

991

1001-1200

 

Бен Саутер, старший вице-президент QS, комментирует: «Новый рейтинг отмечен достижениями Азербайджана в области подготовки студентов к дальнейшему трудоустройству, о чем свидетельствуют сильные результаты по репутации среди работодателей и достижениям выпускников. Отрадно отметить улучшение показателей азербайджанских вузов по академической репутации, которое говорит о том, что к возможностям Азербайджана по предоставлению качественного образования следует относиться серьезно».

Сергей Христолюбов, региональный директор QS, добавляет: «Возвращение Бакинского государственного университета в число 1000 лучших вузов мира, безусловно, является знаковым событием для Азербайджана. Всем трем азербайджанским вузам – участникам нашего флагманского рейтинга удалось нарастить позиции по целому ряду ключевых индикаторов методологии. В этом контексте, прежде всего, хотелось бы обратить особое внимание на положительную динамику, достигнутую по обоим репутационным показателям – академической репутации и репутации среди работодателей, – которая указывает на повышение всемирного признания азербайджанского высшего образования на международной арене».