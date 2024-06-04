Россия стала для Китая ненужным другом The Times
Китай и Россия, Си Цзиньпин и Владимир Путин – не союз равных. Об этом говорится в статье The Times.
"Было важным моментом, когда накануне вторжения президента Путина в Украину в 2022 году он и президент Си объявили о "безграничной дружбе"... Но Россия стала для Китая ненужным, слишком требовательным другом, втянув его в грязную европейскую войну и сузив возможности Си Цзиньпина, который готовится к вызовам, которые встанут перед ним во время нового президентства США", – пишут авторы.
В то же время они отмечают, что России неудобен статус младшего союзника. Китай тем временем теряет терпение к партнеру, который когда-то обещал прийти к победе над Украиной. Два года назад это могло показаться хорошей идеей – быть в упряжке с крупнейшей военной мощью Европы. Это был редкий шанс сделать что-то дерзкое и обескуражить врага. Сейчас это начинает казаться неудачной ставкой, нетипично безрассудным шагом.
К тому же США усилили давление на Китай, чтобы он прекратил помогать российской армии в Украине, "доставляя помощь через двери для прислуги", как сказал автору статьи один европейский чиновник. Угроза вторичных санкций блокирует поставки Китаем ручных глушилок для беспилотников и других компонентов для них.