"Было важным моментом, когда накануне вторжения президента Путина в Украину в 2022 году он и президент Си объявили о "безграничной дружбе"... Но Россия стала для Китая ненужным, слишком требовательным другом, втянув его в грязную европейскую войну и сузив возможности Си Цзиньпина, который готовится к вызовам, которые встанут перед ним во время нового президентства США", – пишут авторы.

В то же время они отмечают, что России неудобен статус младшего союзника. Китай тем временем теряет терпение к партнеру, который когда-то обещал прийти к победе над Украиной. Два года назад это могло показаться хорошей идеей – быть в упряжке с крупнейшей военной мощью Европы. Это был редкий шанс сделать что-то дерзкое и обескуражить врага. Сейчас это начинает казаться неудачной ставкой, нетипично безрассудным шагом.