С 28 по 30 мая «Группа Компаний ASG» представила бизнес-авиацию нашей страны на выставке EBACE 2024, традиционно проводимой в Женеве, которая ежегодно собирает более 300 участников-экспонентов, 11000 посетителей и более 50 видов воздушных судов класса бизнес-джет.

Целью выставки EBACE 2024, проходящей в центре Palexpo, является предоставление площадки для объединения международных производителей бизнес-джетов, мировой индустрии бизнес-авиации, чартерных и сервисных компаний, участвующих во всех аспектах бизнес-авиации.

Бренд Азербайджана «Группа Компаний ASG», опираясь на свой многолетний опыт в сфере бизнес-авиации, а также располагая специализированным парком самолетов и предоставляя профессиональные наземные услуги, завоевал доверие и превратился в одну из ведущих региональных компаний в секторе бизнес-авиации.

Стенд «Группы компаний ASG» вызвал большой интерес и привлек внимание участников выставки и руководителей бизнеса. Участникам и гостям выставки была представлена обширная информация о выполнении чартерных рейсов на самолетах моделей Gulfstream «G280», «G550» и флагманском «G650», входящих в парк компании, а также о предоставлении компанией ASG Business Aviation наземных и кейтеринговых услуг.