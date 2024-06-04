Кобахидзе: Украина «практически уничтожена»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил украинский Евромайдан 2013-2014 годов и заявил, что власти не допустят подобных событий в своей стране.

Так Кобахидзе прокомментировал обсуждение в Конгрессе США во вторник вопроса о ситуации в Грузии, в ходе которого были проведены параллели с украинским Майданом.

«Нам постоянно напоминают о Майдане, и я хочу также напомнить всем, что принес Майдан Украине. Тогда извне были назначены украинские власти без какой-либо ответственности за последующие действия», - заявил Кобахидзе.

Он добавил, что до Майдана «Украина была страной с территориальной целостностью, ее экономика составляла почти $200 млрд, а сегодня Украина почти уничтожена».