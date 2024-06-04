Азербайджан против Болгарии в 1/8 финала чемпионата Европы

Сегодня в 1/8 финала соревнований в Сараево наша команда сыграет с Болгарией. Игра начнется в 19:30 по бакинскому времени.

Напомним, на групповой стадии наша команда одержала три победы – над Бельгией (3:0), Италией (2:1) и Францией (3:1). С 9 очками мы уверенно заняли в группе «F» 1-е место.

Болгария заняла 2-е место в группе «E», обыграв Португалию (3:2) и Грузию (2:0), а затем уступив Сербии (0:1).

Победитель матча Азербайджан – Болгария в четвертьфинале сыграет с Казахстаном, который сегодня в 1/8 финала одолел Словению – 1:0.

Всего на чемпионате Европы изначально выступали 24 команды. Они были поделены на шесть групп. По две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные среди занявших 3-и места вышли в 1/8 финала.

Сборная Азербайджана выиграла чемпионат Европы в 2022 году. И тогда, и сейчас команда, возглавляемая Эльшадом Гулиевым, обошлась без легионеров.