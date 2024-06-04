В ближайшее время будут поражены все цели на территории Крыма, и в довершение – Крымский мост, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

«Если нет паромных переправ, если нет моста, если поражены все военные цели – что остается делать (России)? Просто убегать. Что и будет сделано. Поэтому я вижу, что Украина войдет в Крым в течение пяти месяцев», - сказал Гордон.