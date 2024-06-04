Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организовал во дворце «Гюлистан» фотовыставку, посвященную Большому возвращению. На выставке были представлены фотографии, сделанные известными азербайджанскими фотографами во время их поездок на освобожденные территории в рамках информационной, пропагандистско-разъяснительной и агитационной работы по возвращению вынужденных переселенцев в возрожденные населенные пункты в соответствии с планом мероприятий I Государственной программы «Большое возвращение».

Фотографии демонстрируют восстановительно-строительные работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре по поручению президента Ильхама Алиева по реализации соответствующей государственной программы, условия, созданные для устойчивого заселения и интеграции в экономическую деятельность бывших вынужденных переселенцев на этих территориях, внимание и заботу, оказываемые первым вице-президентом Мехрибан Алиевой лицам из этой категории, первоначальные планы Большого возвращения, а также освещает итоги, участие главы азербайджанского государства в мероприятиях, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Выставку посетили более 600 человек.