В сообщении говорится, что, коснувшись значения закладки 4 июня фундамента Нефтчалинской, Билясуварской солнечных электростанций и Апшерон-Гарадагской ветряной электростанции с участием компании Masdar, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством между двумя странами в этой области.

В среду, 5 июня, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль-Нахайяну. Информацию об этом распространила пресс-служба главы азербайджанского государства.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто динамичное развитие отношений дружбы, братства и стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ во всех сферах.

Выражено удовлетворение сотрудничеством и обменом опытом между ОАЭ как председателем СОР28 и Азербайджаном как председателем СОР29. Ильхам Алиев пригласил шейха Мухаммеда бен Заида Аль- Нахайяна в Азербайджан для участия в Саммите СОР29.

Глава государства выразил признательность ОАЭ за финансовый вклад в устранение минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан, и намерение внести вклад в строительные проекты гуманитарного характера в Карабахском и Восточно-Зангезурском регионе Азербайджана.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян еще раз отметил, что отношения между Азербайджаном и ОАЭ носят характер дружбы, братства и стратегического партнерства.

В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.