Опасный цех выявили в Баку фото; видео
Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям провела проверку в мебельном цехе, принадлежащем ООО Caspian House и расположенном в Ясамальском районе Баку.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в ходе проверки было выявлено множество нарушений в области пожарной безопасности:
- электрохозяйство не соответствует требованиям законодательства, а электрические линии проложены поверх горючих материалов;
- на территории объекта отсутствует пожарный водоем;
- объект не оснащен первичными средствами пожаротушения;
- отсутствует план эвакуации;
- на объекте установлены перегородки из дерева и полиэтиленовых материалов, не предусмотренные проектом;
- малярный цех не оборудован вентиляционной системой;
- деревянные конструкции полок не пропитаны огнестойким раствором;
- территория цеха не очищена от горючих отходов и сухой травы;
- объект не застрахован в обязательном порядке в соответствии с законодательством;
- деятельность объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.
С учетом вышеизложенного было принято решение о приостановлении деятельности цеха.