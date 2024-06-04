Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям провела проверку в мебельном цехе, принадлежащем ООО Caspian House и расположенном в Ясамальском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в ходе проверки было выявлено множество нарушений в области пожарной безопасности:

- электрохозяйство не соответствует требованиям законодательства, а электрические линии проложены поверх горючих материалов;

- на территории объекта отсутствует пожарный водоем;

- объект не оснащен первичными средствами пожаротушения;

- отсутствует план эвакуации;

- на объекте установлены перегородки из дерева и полиэтиленовых материалов, не предусмотренные проектом;

- малярный цех не оборудован вентиляционной системой;

- деревянные конструкции полок не пропитаны огнестойким раствором;

- территория цеха не очищена от горючих отходов и сухой травы;

- объект не застрахован в обязательном порядке в соответствии с законодательством;

- деятельность объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.

С учетом вышеизложенного было принято решение о приостановлении деятельности цеха.