Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар, сообщили украинские СМИ.



Согласно сообщению, Зеленский прибыл в Доху для переговоров с эмиром этой страны Тамимом бин Хамадом Аль Тани, которого президент Украины назвал «своим другом».

«Катар помогает Украине возвращать выкраденных Россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это есть среди пунктов повестки дня», — написал Зеленский.

Он добавил, что Катар принимал участие в подготовке Саммита мира, который состоится в Швейцарии в середине июня и будет посвящен украинскому плану окончания войны.