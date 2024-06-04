В далекой Австралии пытаются поднять «карабахский вопрос»

Фархад Мамедов 18:50

На днях, 4 июня, когда министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступал с отчетом перед парламентом, один из депутатов от оппозиции, а именно Арцвик Минасян, спросил его, какие конкретные шаги следует предпринять для возвращения карабахских армян. Мирзоян ответил, что такого вопроса нет в повестке дня правительства Армении: «Вы говорите о возвращении армян в Карабах, можете ли вы мне сказать, что вы под этим подразумеваете? Принять условия, предложенные Баку, или получить автономию в составе Азербайджана? Или вы про идею независимого Нагорного Карабаха? Если вы имеете в виду восстановление статус-кво, существовавшего до 2019 года, то готовы ли вы ради этого пожертвовать жизнями минимум 4000 человек (именно столько, по официальным данным, потеряла Армения в ходе 44-дневной войны - ред.)?».

Армянские чиновники уже неоднократно признавали, что вопрос Карабаха исчерпан и ни возвращение туда армян, ни какие-либо другие повестки более не актуальны для Еревана. Оппозиция же каждый раз строит новые спекуляции вокруг «карабахского вопроса», и если до сентября 2023 года в их повестке стоял вопрос о получении армянами «статуса независимости под гарантии России», то после полного восстановления суверенитета Азербайджана над своими территориями оппозиция подает эту тему под соусом «возвращения армян в Карабах под международные гарантии». Не только армянская оппозиция пытается сохранить несуществующий «карабахский вопрос» в повестке дня. Армянская диаспора на Западе, в основном сторонники дашнаков, активно лоббирует поднятие этого вопроса в местных парламентах. Как известно, армянское лобби представило в Конгресс США несколько проектов резолюций, обвиняющих Азербайджан в проведении «этнической чистки» в Карабахе и призывающих к санкциям против Баку. Само собой, ни один из этих проектов не был вынесен на всеобщее голосование и остался лишь на бумаге. Но крупные организации армянской диаспоры в Америке пытаются расширить свою лоббистскую деятельность против Азербайджана в Конгрессе и собрать больше сторонников этих проектов резолюций.

Подобными проделками балуются и в далекой Австралии. Члены Палаты представителей австралийского парламента, которые с трудом смогли бы отыскать Карабах на карте, 3 июня впервые в истории Австралии обсудили и единогласно одобрили проект резолюции о «республике Арцах». Проект был представлен им Армянским национальным комитетом Австралии. В дебатах, которые длились около 20 минут, выступили депутаты Пол Флетчер, Джером Лаксаль, Дэвид Смит и Софи Скампс. Разумеется, в основу своего выступления были включены тезисы, изложенные главой армянской диаспорской организации Майклом Колокосяном, то есть обвинили Азербайджан в «проведении этнической чистки» в Карабахе в сентябре прошлого года и призвали «обеспечить возвращение армян в Карабах под международные гарантии».