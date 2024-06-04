Глава Генштаба Керим Велиев в Узбекистане фото
Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев отправился с официальным визитом в Узбекистан по приглашению первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Узбекистана генерал-майора Шухрата Халмухамедова.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны, генерал-полковник К.Велиев вместе с возглавляемой им делегацией возложил венок к памятному барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева в одноименном сквере в Ташкенте, почтив память великого лидера.
Затем К.Велиев встретился со своим узбекским коллегой. В Минобороны Узбекистана состоялась торжественная церемония встречи. На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.
Стороны провели обстоятельный обмен мнениями и по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Узбекистан продлится до 7 июня.