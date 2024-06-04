Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 19:48

Дипломатический корреспондент авторитетного американского журнала Newsweek Дэвид Бреннан в статье, опубликованной 4 июня, пишет, что Россия, начав 10 мая крупномасштабное наступление в Харьковской области, добилась того, чего президент Украины Владимир Зеленский не мог добиться в течение нескольких месяцев: Киеву был дан зеленый свет на нанесение ударов по целям на территории России современным западным оружием. Американский журналист отмечает, что наступление России на приграничный район Харькова, где боевые действия продолжаются примерно в 15 милях к северу от Харькова, второго по величине города Украины и важного политического, экономического и культурного центра, побудило сторонников Киева в НАТО к шквалу дипломатической и военной активности. В результате украинские трансграничные удары теперь уничтожают российские силы, действующие в Белгородской области.

Российская операция на границе замедлилась до привычно медленного темпа, а быстрое развертывание Украиной резервов, по-видимому, предотвратило опасность значительного прорыва к Харькову, главному стратегическому «трофею». Тем не менее, районы вокруг приграничного города Волчанска опустошены в результате боевых действий на истощение – главной тактики российской армии в данный момент. «Война все еще бушует, линия фронта все еще почти та же», - сказал Newsweek Иван Ступак, бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ), а ныне советник комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке. Автор пишет, что хотя российские войска заняли более 170 квадратных километров в Харьковской области, долгосрочное воздействие северо-восточного наступления может привести к тому, что они станут менее защищенными.

Обеспокоенность Запада по поводу прорыва фронта Москвой подтолкнула США и некоторых союзников к ослаблению давних ограничений на использование Киевом своего оружия на территории России. По словам Ступака, Белгород, который когда-то считался «тихой гаванью» – несмотря на атаки беспилотников и проникновение воюющих за Украину российских добровольцев, больше не является таковым. «Дроны - это всего лишь игрушки; они не могут повредить большое количество танков или тяжелой техники», - сказал он, добавив: «Но HIMARS может». «Нам доставляет больше удовольствия наносить эти удары, потому что теперь у нас развязаны руки», - добавил Ступак, отметив успешный удар Украины по системе ПВО С-400 в Белгороде через несколько дней после того, как США одобрили удары по нему. На данный момент одобрение США на удары внутри России ограничено районами, близкими к Харькову. Фактически речь идет о Белгороде, на долю которого приходится большая часть общей северо-восточной границы. Но поскольку российские войска, как сообщается, также концентрируются или проходят через Курскую и Воронежскую области, Киев желает расширить зону поражения.

Предвестником грядущего кошмара для россиян стало широко разрекламированное уничтожение российской колонны в Курске. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам на этой неделе, что США будут вести переговоры с Украиной о расширении использования американского оружия. «Лед трогается шаг за шагом», - сказал Ступак, предсказывая, что союзники будут расширять радиус, в котором Украине разрешено наносить удары по российским силам с помощью оружия НАТО. Корреспондент Newsweek пишет, что президент РФ Владимир Путин, похоже, поставил перед своей армией задачу добиться новых побед, чтобы иметь сильные рычаги влияния на любых будущих переговорах. Поэтому Москва концентрирует войска на границе с Сумским районом, а также готовится начать новую, более масштабную волну наступления в направлении Харькова. Иван Ступак говорит, что ВСУ точно не известно, что планируют россияне. «Москва может напрямую открыть новые фронты для захвата Харькова или удвоить свою группировку, вошедшую в Волчанск», — добавил он.

Напомним, около 70 процентов разрушенного в результате боев Волчанска находится под контролем Украины, однако по последней информации российская армия изменила это соотношение с помощью новых атак. Также россияне пытаются затруднить и окружить логистику украинских сил, нанося авиаудары по основным объектам связи. По последним данным существенных изменений линии фронта на Севере Харькова не произошло. Бои ведутся на линии Липцы — Глубокое. Наступление российской армии на Харьковском направлении замедлилось еще с конца мая. Украинские бойцы сообщают, что русские все еще продолжают наступление небольшими группами пехоты. Бронетехника же не заходит непосредственно на территорию Украины и останавливается в 3-4 километрах от границы, чтобы не стать легкой мишенью. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты в ближайшие недели объявят о новой партии военной помощи Украине. «Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине», - сказал он.

По словам советника Байдена, Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью. Однако на сегодня ВСУ укрепляют линии в ключевых местах и останавливают наступление российских войск к северу от Харькова. «Оружие, которое поступило на поле боя за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте», — сказал он. Как добавил Салливан, в Вашингтоне надеются, что в конце концов ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление. Еще одно направление, на котором сейчас идут тяжелые бои - город Часов Яр Донецкой области. Как пишет Forbes, Часов Яр уязвим, ведь расположен на самом краю линии соприкосновения к западу от Бахмута и зависим от канала с двумя легкими переправами. Особенно уязвима восточная часть города. Часов Яр должен был бы стать легкой добычей для россиян, но стал для них ловушкой с боями на истощение. Они достигли значительных успехов, но ценой тысяч жертв. Потери украинцев значительно меньше.

Forbes отмечает, что российская стратегия в многомесячной битве за Часов Яр очевидна. При интенсивной непосредственной поддержке с воздуха российские войска из состава 200-й арктической мотострелковой бригады, 299-го десантно-штурмового полка, 11-й десантно-штурмовой бригады и других подразделений атакуют район канала, чтобы закрепиться для прямого наступления на центр, а также атаковали село Калинино, чтобы оказать давление на линии снабжения в Часов Яр. Россиянам эта тактика удается плохо. И даже недавнее размещение российских термобарических ракетных систем залпового огня ТОС-1 и ТОС-2 в секторе Часов Яр незначительно изменило баланс сил. По состоянию на вторник 41-я механизированная бригада, 241-я бригада территориальной обороны и президентская бригада держат под контролем Часов Яр, район канала и Калинино. В последние дни россиянам удалось ненадолго оттеснить украинцев в Калинино, но последние контратаковали, несмотря на сильные обстрелы. «Частично проблема для россиян заключается в том, что они рассчитывали на наступление в День Победы вдоль российско-украинской границы к северу от Харькова, чтобы оттянуть украинские подразделения от восточных полей сражений, чтобы ослабить оборону вокруг таких городов, как Часов Яр.