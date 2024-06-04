Галстанян у границы с Азербайджаном призывает армян «встать на ноги и бороться»

По сообщению армянских СМИ, Галстанян объявил на акции о «большом» митинге, который должен пройти в Ереване 9 июня.

Лидер движения «Во имя Родины» Баграт Галстанян проводит со своими сторонниками митинг в приграничном селе Сотк.

Галстанян уверяет, что митинг 9 июня будет «ключевым», и важно, чтобы он был многолюдным. Митинг состоится в 18։30 на площади Республики.

«Почему это важно, я на месте сообщу. Это будет подготовкой к нашему следующему, надеюсь, к победному действию. Мы соберемся на площади, чтобы начать налаживать нашу жизнь», – надеется Галстанян.

По его словам, «движение» развивается в несколько этапов: первый – шествие сторонников движения из Киранца в Ереван. Второй – длился с 9 по 26 мая, когда движение провело множество встреч с профессиональными сообществами.

По мнению Галстаняна, Армению ждут «трудные времена», и потому «народ должен встать и бороться для сохранения Родины».