Заявления Сахиля Бабаева в Женеве

В сообщении отдела по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения говорится, что на сессии глава азербайджанской делегации, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил важность обновленной инициативы Глобального социального договора организации. Он отметил, что в соответствии с принципами МОТ особое значение придается социальному партнерству в сферах труда, занятости и социальной защиты в Азербайджане.

Министр отметил подписание Генерального коллективного договора в сфере социально-экономических и трудовых отношений между правительством, Конфедерацией профсоюзов и Конфедерацией предпринимателей (работодателей) в нашей стране каждые два года, а также деятельность Трехсторонней комиссии по социально-экономическим вопросам.

С.Бабаев, акцентируя внимание на проделанной работе в сфере обеспечения достойного труда в Азербайджане, сообщил, что за последние 5 лет в стране реализовано 4 пакета социальных реформ, охвативших 4 млн человек. На эти реформы выделяются дополнительно 4 млрд долларов США в год. Было подчеркнуто, что успех концепции DOST и обширной программы электронизации, реализуемой в социальной сфере в последние годы, политика, проводимая в сфере труда и занятости, реализовывалась в тесном сотрудничестве с МОТ.

Отмечено, что свидетельством этого является успешная реализация за прошедший период двух страновых Программ достойного труда совместно с МОТ. Также планируется подписать очередную страновую Программу достойного труда.

Доведены до внимания масштабные восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях. Отмечено, что проделана важная работа по обеспечению экономического развития, социального благополучия и устойчивого расселения жителей, возвращающихся на родные земли в рамках программы Великого возвращения, эффективной занятости на этих территориях.

Сахиль Бабаев напомнил, что в ноябре текущего года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и подчеркнул, что COP29 послужит эффективной площадкой для продвижения повестки дня МОТ.