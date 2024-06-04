Сегодня в конференц-зале Азербайджанского технического университета состоялось заседание Федерации баскетбола Азербайджана (ABF), посвященное следующему сезону.

В собрании приняли участие президент Федерации Эмин Амруллаев, члены совета правления, другие представители ABF и руководители клубов. Обсуждались количество клубов в Баскетбольной лиге Азербайджана, лимит на легионеров, первая лига, создание лиги U-14, женский баскетбол и другие вопросы.

Представители Федерации и клубов высказали свое мнение. В заключение Эмин Амруллаев сообщил, что решения будут приняты в ближайшие дни.