Жесткая резолюция МАГАТЭ по Ирану

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проголосовал по жесткой резолюции по Ирану, предложенной Великобританией, Францией и Германией. Из 35 стран 20 поддержали этот документ, 12 воздержались, 2 проголосовали против (Россия и Китай). Одна страна не голосовала.

Авторы документа потребовали от Ирана более активного сотрудничества с МАГАТЭ, в том числе в рамках расследования случаев обнаружения частиц урана на двух незадекларированных иранских объектах. По их мнению, «многое в ядерной программе Ирана является беспрецедентным для государства, не имеющего программы создания ядерного оружия».

В Тегеране обещали «дать серьезный и эффективный ответ» на действия «евротройки».