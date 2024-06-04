Подарки будут сыпаться с неба на конкурсе Balloon Festival от Nar

В честь фестиваля, который состоится в Шемахинском районе 8-9 июня, Nar с радостью объявляет конкурс Balloon Festival с множеством ценных подарков.

Стремясь быть ближе к регионам с выгодными предложениями, Nar с гордостью выступает главным партнером Balloon Festival, одного из самых ожидаемых событий этого лета.

Конкурс пройдет на странице Nar в Instagram с 5 по 9 июня. Участникам необходимо набрать минимум 30 баллов в специально подготовленной для фестиваля игре, чтобы пройти в финал. Три победителя будут выбраны случайным образом из тех, кто достиг проходного балла. Победитель первого места получит iPhone 15 Pro; обладатель второго места получит наушники JBL; а победитель третьего - получит подарочную карту на 100 AZN.

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно узнать здесь. Помимо призового конкурса Nar преподнесет участникам фестиваля интересные сюрпризы.

Фестивали, музыкальные и спортивные мероприятия Nar становятся ближе к своим клиентам, создавая для них увлекательные возможности для отдыха.

Подробную информацию о проектах, реализуемых при поддержке Nar, можно найти на сайте nar.az.