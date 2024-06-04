Более полумиллиона российских военных против Украины

Россия сосредоточила на захваченных территориях Украины и возле границы около 550 000 военных, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам источника, российская группировка насчитывает около 520 000 военнослужащих, но есть и другие военизированные подразделения. На захваченных территориях находятся еще около 32 000 военных Росгвардии, Федеральной службы безопасности и других силовых структур - они осуществляют полицейские функции, утверждает источник.

Ранее в среду главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на линии фронта остается сложной. Россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях.