Фицо сделал первое заявление после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые прокомментировал покушение на себя, которое произошло 15 мая. В видео под названием «Прощаю и предупреждаю» он заявил, что не чувствует ненависти к нападавшему и прощает его.

«Мне пора сделать первый шаг. Это прощение. Я не чувствую ненависти к человеку, который в меня стрелял. Я не буду предпринимать в отношении него каких-либо юридических действий, а также не намерен требовать компенсации ущерба. Я прощаю его»,— сказал Роберт Фицо в своем видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Фицо заявил, что позволяет напавшему самому разобраться с мотивами своего поступка: «В конце концов, очевидно, что он был всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политические неудачники, разочарованная оппозиция развивали в Словакии до непреодолимых масштабов. У меня нет причин думать, что это нападение сумасшедшего одиночки».

Словацкий премьер также добавил, что вернется к работе в июне-июле, если «все будет хорошо». В настоящее время он находится на домашнем лечении.

15 мая в городе Гандлова в премьер-министра Роберта Фицо несколько раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он объяснил свои мотивы несогласием с деятельностью правительства Словакии.