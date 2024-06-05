Для Путина Байден «предсказуем»

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что, по его мнению, президент США Джо Байден является более «предсказуемым» политиком, чем Дональд Трамп.

«Действительно, это (Байден) политик старой школы, и вот то, что ему не понравилось, и он в известной степени даже начал меня атаковать - я так и думал, что это будет - значит, я прав, он предсказуем. Значит, это только подтверждает наши соображения о том, о чем я говорил», - приводит Интерфакс слова Путина.

Президент РФ сказал, что его прежние заявления о «предсказуемости» Байдена были восприняты с усмешками и «видели в этом какой-то скрытый даже наезд на президента Байдена».

Касаясь вопроса, кто из будущих кандидатов в президенты США больше устраивает Россию, Путин заявил: «Для нас конечный результат, как мы полагаем, большого значения не имеет. Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ»