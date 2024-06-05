У Путина спросили о потерях России в Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами международных информагентств заявил, что в плену в Украине находятся 1 348 российских военных, в России пленных солдат ВСУ примерно в пять раз больше — 6465 человек. Так российский президент ответил на вопрос французского журналиста AFP, спросившего, почему Россия не раскрывает свои потери в войне против Украины.

«О количестве погибших, как правило, вообще никто никогда не говорит. Наши потери, особенно невосполнимые, — они в разы меньше, чем с украинской стороны. Могу точно назвать цифры [тех, кто] удерживается в плену. Наших солдат — 1 348 человек [в плену]. Украинских солдат у нас 6 465. Если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение примерно такое же — 1 к 5», - утверждает Путин.

По словам президента РФ, ВСУ в месяц теряют до 50 тысяч военных — это, по его оценке, включает как безвозвратные, так и санитарные потери (убитые и раненые).

Он добавил, что мобилизация в Украине не решает проблемы, а только «закрывает потери». «Администрация США настаивает, чтобы порог [призывного возраста] снижался до 18. Я думаю, что администрация США заставит сегодняшнее руководство принять это решение, а потом она от Зеленского избавится», — заявил Путин.