Погиб азербайджанский военнослужащий

Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Подтверждаем информацию о гибели военнослужащего азербайджанской армии прапорщика Ахмедова Санана Нуреддин оглу в результате несчастного случая, произошедшего 5 июня во время тренировки по прыжкам с парашютом. Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении ведомства.