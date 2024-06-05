Погиб азербайджанский военнослужащий
Военнослужащий азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Подтверждаем информацию о гибели военнослужащего азербайджанской армии прапорщика Ахмедова Санана Нуреддин оглу в результате несчастного случая, произошедшего 5 июня во время тренировки по прыжкам с парашютом. Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении ведомства.
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