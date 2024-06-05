Путин об Алиеве: «У нас симпатия друг к другу»

Поддержка русского языка в Азербайджане говорит о значимости для страны связей с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств .

«Я знаю, что президент Алиев всячески поддерживает изучение русского языка. Это по всем векторам видно. А это о чем говорит? Это значит, что руководство Азербайджана исходит из того, что русский язык будет нужен гражданам Азербайджана. Зачем? Для развития двусторонних связей. И они развиваются», - сказал президент РФ.

Путин отметил, что в настоящее время отношения между двумя странами развиваются «успешно, надежно, очень прагматично»: «Вы знаете, мы чувствуем настрой руководства Азербайджана на строительство межгосударственных связей именно на основе взаимного интереса и, я бы даже сказал, определенной симпатии друг к другу. По-другому невозможно себе объяснить наличие трехсот школ, которые функционируют в Азербайджане на русском языке».

Он добавил, что в России сейчас учатся достаточно много студентов из Азербайджана: «Мы видим, что интерес молодых людей к получению образования в России тоже достаточно большой».