Президент Узбекистана в Турции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 5 июня прибыл с официальным визитом в эту страну.

В аэропорту Мирзиёева встречали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, посол Узбекистана в Анкаре Алишер Агзамходжаев, другие официальные лица.

В Анкаре лидеры Узбекистана и Турции проведут третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Программой визита предусмотрено также участие в первой совместной встрече с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран.