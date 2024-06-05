Президент Узбекистана в Турции
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана 5 июня прибыл с официальным визитом в эту страну.
В аэропорту Мирзиёева встречали вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, посол Узбекистана в Анкаре Алишер Агзамходжаев, другие официальные лица.
В Анкаре лидеры Узбекистана и Турции проведут третье заседание Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Программой визита предусмотрено также участие в первой совместной встрече с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран.