Путин пригрозил...

По словам Путина, украинские военные не могут наносить удары по территории России сами. Для этого, по его мнению, нужно ввести полетное задание для ракеты в систему, что требует участия стран, поставивших огневые системы: если речь идет о ракетах Storm Shadow — Великобритании, если об ATACMS — США.

Отвечать на такие удары Россия, заявил Путин, будет усовершенствованием своих систем ПВО. Кроме этого, он пообещал западным странам асимметричный ответ.

«Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое [дальнобойное] оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем», — сказал Путин.

Подобные действия западных стран, по словам Путина, будут «окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность». «И если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом, это путь к очень серьезным проблемам», — сказал Путин.