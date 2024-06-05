Недавно украинские военные применили американское оружие, ударив по территории России впервые после официального разрешения от США. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника, говорившего на основаниях анонимности.

Еще 3 июня Институт изучения войны заявил, что украинские войска 1 или 2 июня нанесли удар по российской батарее противовоздушной обороны С-300/400 в Белгородской области. Для этого, возможно, применили американскую ракетную систему HIMARS. Российская батарея ПВО была расположена примерно в 60 километрах от нынешней линии фронта на севере Харьковской области и более чем в 80 километрах от Харькова, то есть в радиусе действия HIMARS.

В материале агентства уточняется, что ВСУ начали наносить удары в соответствии с недавно измененным руководством американского президента Джо Байдена. По словам собеседника AP, ВСУ использовали оружие США «ограниченно», с целью защиты Харькова от российских ударов. Чиновник не уточнил, по каким именно целям ВСУ наносили удары американским оружием.

В материале AP говорится, что удары по территории России оружием США агентству подтвердил сенатор-республиканец Майк Раундс. Однако он не уточнил, откуда ему известна эта информация.