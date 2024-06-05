Ультиматум Путина

«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие, и эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», — сказал Путин.

По его словам, ту же мысль он выразил в письме американскому лидеру Джо Байдену.

Путин призвал не мешать возможному мирному процессу. Он напомнил, что в 2022-м была договоренность с Украиной и готовность заключить соглашение. Ключевым вопросом для Украины была система обеспечения ее безопасности, и страна якобы обещала не становиться членом НАТО и придерживаться нейтралитета.

Глава государства утверждает, что Россия и Украина нашли общий язык в вопросе «денацификации». По его словам, «общая платформа» нашлась и по другим вопросам, которые нужно решить для урегулирования. Путин отметил, что Киев парафировал документ, то есть обговоренные условия его устраивали, как и Москву. Однако затем в это вмешался Запад: в украинскую столицу приехал тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон и рекомендовал «выбросить этот договор в помойку», утверждает Путин. «Зачем надо было мешать нам с Украиной подписать этот договор?» — спросил глава государства, предположив, что целью этого было «добиться любой ценой» «стратегического поражения» Москвы.

Говоря о том, чего Россия добилась за все это время войны против Украины, Путин назвал «основным» то, что в Донбассе Москва исполнила «свой долг» перед людьми, которые якобы страдали от «госпереворота» в Украине и последовавших за этим боевых действий. «Мы также показали и самим себе, и всему миру, что мы не только говорим о защите своих интересов, но и делаем это, и будем делать это вне всяких сомнений. И с этим всем придется считаться», — уверен президент РФ.