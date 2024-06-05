У главы Минтруда плотный график встреч

Глава азербайджанской делегации, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, участвующий в 112-й сессии Международной конференции труда в Женеве, в рамках сессии провел встречу с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гилбертом Унгбо.

Бабаев сообщил, что Азербайджан присоединился к 60 конвенциям МОТ, включая 9 из 10 фундаментальных. Он отметил, что ведется работа по ратификации еще двух конвенций, а также оцениваются возможности ратификации другого документа.

Совместно с МОТ за прошедший период успешно реализованы две Программы достойного труда. Проект следующей программы уже подготовлен.

Была предоставлена информация о социальных реформах, проводимых в Азербайджане. Упомянуто о широкомасштабных восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных территориях и об активных программах занятости, осуществляемых в рамках программы «Великое возвращение».

Унгбо высоко оценил инициативы Азербайджана по расширению активного сотрудничества с МОТ и проводимые в стране социальные реформы.