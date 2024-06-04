Между Москвой и Парижем напряженка

Министерство иностранных дел Франции выразило возмущение заявлениями спикера российского посольства Александра Макогонова о том, что французские инструкторы в случае прибытия в Украину станут «легитимными целями» для российских сил, передает BFMTV.

В эфире французского телеканала представитель посольства России в Париже Александр Макогонов предостерег от отправки французских инструкторов в Украину: «Если вы посылаете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше целиться и убивать русских, они, естественно, станут легитимной целью».

Это заявление резко прокомментировал заместитель спикера МИД Франции Кристоф Лемуан. «Это возмутительные заявления, которые не останутся без ответа», – цитирует Лемуана телеканал.

Он добавил, что сейчас французский МИД ведет дискуссии об ответе, который должен дать Париж, но отказался говорить о деталях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Франция получит ответ от России, если Париж «тронет российских дипломатов» после комментариев спикера посольства. В своем Telegram-канале она отметила, что МИД Франции начал угрожать санкциями в отношении российских дипломатов в Париже за заявления пресс-секретаря российского посольства. «Тронут наших дипломатов - получат ответные меры», - указала Захарова.