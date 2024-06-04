Орбан хочет договориться с НАТО

Венгрия намерена достичь с НАТО соглашения о том, что не будет участвовать в военных действиях альянса за пределами его территории, в том числе в его возможных операциях в Украине против России. Об этом заявил в интервью журналу Mandiner премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарем о том, что мы не будем участвовать в операциях НАТО против русских в Украине, даже если мы будем членами НАТО. Мы сохраним наше членство, но мы не хотим принимать участие в военных действиях за пределами территории НАТО, и у нас должна быть такая возможность. Юридически она у нас все еще есть, но мы ожидаем, что это будет объявлено политически приемлемой, презентабельной позицией», - сказал глава венгерского правительства.

По словам Орбана, по этому вопросу Венгрия расходится во взглядах с кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, которого многие страны прочат на место Йенса Столтенберга: «Мы не можем поддерживать генерального секретаря НАТО, который возлагает на все государства-члены обязанность участвовать в военных действиях за пределами территории альянса».

Он напомнил, что выступает против кандидатуры Рютте, поскольку ранее тот предлагал «поставить Венгрию на колени» и исключить ее из Евросоюза. В качестве кандидата на должность генсека альянса Будапешт поддерживает президента Румынии Клауса Йоханниса. Срок действия полномочий Столтенберга истекает 1 октября.