Путин: Раиси был надежным партнером

Президент России Владимир Путин назвал погибшего лидера Ирана Ибрагима Раиси надежным партнером. Об этом он сказал на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Хочу сказать, что у нас с ним были очень хорошие, надежные и деловые отношения», — подчеркнул глава государства.

Он назвал Раиси надежным партнером. Кроме того, российский лидер выразил надежду на встречу с новым президентом Ирана. Путин уверен, что с ними получится найти общий язык и страны продолжат реализовывать намеченные планы.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил никто.