Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:49

Журналисты-расследователи из российского издания TheInsider и молдавского издания «Маленькая страна» опубликовали шокирующую информацию о плотном сотрудничестве генерала Игоря Горгана, возглавлявшего Генеральный штаб республики, с московскими кураторами, в частности, из Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Можно только догадываться, откуда у журналистов оказались материалы переписки молдавского генерала из Telegram, как и данные телефонной прослушки и фотографии оперативного слежения, но факт остается фактом: обладатель высшей военной должности в Молдове регулярно снабжал свои контакты в России разведывательной информацией.

Игорь Горган, уроженец молдавских Дубоссар и выпускник Новосибирского Общевойскового командного училища в независимой Молдове сделал блестящую военную карьеру и пост начальника Генерального штаба возглавлял дважды: с 2013 по 2016 год и затем с 2019 по 2021 год. Этому предшествовала учеба в США и участие в международных миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине, Грузии и Ираке. Несмотря на большой опыт совместной работы с западными коллегами, он оставался, как выяснилось, нежно предан своим российским друзьям, - настолько, что предал свою первую Родину. Когда именно молдавский военачальник был завербован, точных данных нет, но расследователи имеют основания полагать, что это произошло как раз тогда, когда Игорь Горган служил в миссии в НАТО около 2004 года. Интересно, что контакты с ГРУ он поддерживал через военных атташе РФ сначала Вадима Ухналева, затем Игоря Довбню. Ухналев работал до Молдовы в Литве, откуда был срочно переведен, поскольку «сильно накосячил», а нынче он атташе в Казахстане, где, очевидно, курирует тамошнюю агентурную сеть. Довбню выслали за шпионскую деятельность из Молдовы в 2017 году, и нынче он возглавляет аппарат военных атташе в Кыргызстане, тоже, небось, по основному профилю. Страны Центральной Азии требуют неусыпного внимания российской разведки. С 2019 года Игоря Горгана опекал полковник Макаров из российского посольства в Кишиневе.