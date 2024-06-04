Как глава Генштаба Молдовы стал агентом спецслужб России горячая тема
Журналисты-расследователи из российского издания TheInsider и молдавского издания «Маленькая страна» опубликовали шокирующую информацию о плотном сотрудничестве генерала Игоря Горгана, возглавлявшего Генеральный штаб республики, с московскими кураторами, в частности, из Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.
Можно только догадываться, откуда у журналистов оказались материалы переписки молдавского генерала из Telegram, как и данные телефонной прослушки и фотографии оперативного слежения, но факт остается фактом: обладатель высшей военной должности в Молдове регулярно снабжал свои контакты в России разведывательной информацией.
Игорь Горган, уроженец молдавских Дубоссар и выпускник Новосибирского Общевойскового командного училища в независимой Молдове сделал блестящую военную карьеру и пост начальника Генерального штаба возглавлял дважды: с 2013 по 2016 год и затем с 2019 по 2021 год. Этому предшествовала учеба в США и участие в международных миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине, Грузии и Ираке. Несмотря на большой опыт совместной работы с западными коллегами, он оставался, как выяснилось, нежно предан своим российским друзьям, - настолько, что предал свою первую Родину.
Когда именно молдавский военачальник был завербован, точных данных нет, но расследователи имеют основания полагать, что это произошло как раз тогда, когда Игорь Горган служил в миссии в НАТО около 2004 года. Интересно, что контакты с ГРУ он поддерживал через военных атташе РФ сначала Вадима Ухналева, затем Игоря Довбню. Ухналев работал до Молдовы в Литве, откуда был срочно переведен, поскольку «сильно накосячил», а нынче он атташе в Казахстане, где, очевидно, курирует тамошнюю агентурную сеть.
Довбню выслали за шпионскую деятельность из Молдовы в 2017 году, и нынче он возглавляет аппарат военных атташе в Кыргызстане, тоже, небось, по основному профилю. Страны Центральной Азии требуют неусыпного внимания российской разведки. С 2019 года Игоря Горгана опекал полковник Макаров из российского посольства в Кишиневе.
Вряд ли в Молдове большим секретом была пророссийская позиция начальника Генштаба: в конце концов второй раз на эту должность его утвердил открытый ставленник Москвы Игорь Додон, победив на президентских выборах. Неудивительно, что Майя Санду, сменившая Додона, тут же убрала генерала с поста. Видимо, к большому огорчению ГРУ, поскольку это произошло за считанные месяцы до нападения на Украину. Но у Горгана, разумеется, осталось множество доверенных контактов в военном ведомстве страны, которые делились с ним важной информацией, которой он снабжал Москву.
В первую очередь российскую военную разведку интересовали усилия Украины по снабжению военной техникой, горючим, данные о внутриполитической ситуации в Молдове.
Генерал Горган надеялся и ожидал, что Россия, начав разбираться с Украиной, установит свои порядки и в Молдове: «Нам срочно нужно очищение страны от всякой фашистской мрази!!! Многие готовы. Передайте… Время пришло. Я всю ситуацию в армии держу на контроле... Здесь, к радости, нет «Азова» и других нацформирований, а с политиками разберемся быстро», - писал он полковнику Макарову.
Планам Кремля сбыться было не суждено, а в самой Молдове не стали терпеть представителей России, готовивших переворот: летом 2023 года большая группа российских дипломатов была выслана из страны. Тогда же генерал Горган устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе, где занимается… доставкой гуманитарной помощи для украинских детей.
После выхода материалов расследования глава администрации президента Молдовы Адриан Бэлуцел заявил, что государственные награды и воинские звания Игоря Горгана будут отозваны. Ему обещано суровое наказание за измену.