Хоетл подорвать Украину, но сам подорвался

Согласно сообщению, 26-летний мужчина был взят под стражу после того, как в понедельник, предположительно, подорвался в своем гостиничном номере, изготавливая взрывчатку. В результате он получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Главное управление внутренней безопасности МВД Франции (DGSI, контрразведка) задержало уроженца Донбасса с двойным гражданством Украины и России по подозрению в том, что он планировал совершить насильственные действия. Об этом информирует BBC со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

По данным источников AFP, мужчина остановился неподалеку от французской столицы в отеле на территории муниципалитета Руасси-ан-Франс, где находится международный аэропорт «Париж — Шарль-де-Голль». После инцидента при обыске в его номере были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств, сообщили в прокуратуре. «Одно из этих устройств взорвалось», — сказали в PNAT.

Французские СМИ сообщали, что при обыске в номере также нашли деньги, несколько фальшивых паспортов и огнестрельное оружие. Источник AFP, который попросил сохранить анонимность, сообщил, что задержанный мужчина родом из Донбасса и в течение двух лет воевал в российской армии. По данным Le Journal du Dimanche, его подозревают в намерении изготовить взрывные устройства и применить их против военного оборудования, которое Франция отправляет Украине.

«Согласно первым выводам расследования, подозреваемый пытался изготовить несколько взрывных устройств, чтобы уничтожить французское военное оборудование, предназначенное для украинской армии», — сообщает издание.