Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 01:15

Президент США Джо Байден прибыл во Францию, где будет присутствовать на торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны. В этой стране он проведет пять дней, а потом без перерыва переместится в Италию, где с 13 по 15 июня пройдет саммит G7. Если учесть, что в июле в Вашингтоне состоится еще и юбилейный саммит НАТО, отмечающего свои 75 лет, то можно с уверенностью сказать, что вопросы внешней политики займут в ближайшие два месяца первостепенное место в программе американского президента.

Когда Байден пришел к власти в 2020 году, он пообещал нации восстановить альянсы с союзниками и вернуть Америке роль лидера в мире. И это было наглядным контрастом с политикой его предшественника Дональда Трампа с тягой того, к изоляционизму и лозунгом «Америка превыше всего!». Однако теперь, за пять месяцев до очередных выборов президента, внешняя политика стала ахиллесовой пятой Джо Байдена. «Ощущение глобального хаоса не слишком будет помогать ему этой осенью, - говорит Мэтт Дасс, вице-президент вашингтонского Центра международной политики. - Я полагаю, что многие люди справедливо задаются вопросом, в правильном ли направлении движется страна». Внешнеполитический рейтинг Байдена стал снижаться после хаотичного вывода войск США из Афганистана, когда там в результате взрыва бомбы погибло 13 американских военнослужащих, а вся боевая техника не была эвакуирована и досталась талибам. Однако после этого фиаско Байден добился ряда заметных успехов. Например, ему удалось укрепить единство стран НАТО, которые до этого совсем по басне Крылова, смотрели в разные стороны как лебедь, рак и щука. И это весьма наглядно проявилось в массированной помощи Украине, которой удалось сдержать наступление российских войск. А территориальные завоевания России последних недель демократы связывают - и совершенно справедливо - не с отсутствием стратегии администрации президента, а с тем, что твердолобые трамписты в Конгрессе в течение полугода блокировали поставки военной помощи Киеву.

Впрочем, этот паралич был преодолен при активном участии Белого дома. И теперь советник президент по национальной безопасности Джейк Салливан с гордостью объявляет, что украинцам удалось затормозить наступление русских под Харьковом благодаря тому, что в Украину пошли крупные военные поставки из США, в первую очередь ракеты и артиллерийские снаряды. Однако это не убеждает многих избирателей. Демократический полстер Селинда Лейк провела опрос среди «синих воротничков» в Детройте (так в Америке называют работников физического труда, преимущественно без высшего образования), и те возмущались тем, что правительство тратит слишком много денег за рубежом. Одна из опрощенных женщин сетовала, что Владимир Зеленский получает миллиарды долларов от Вашингтона, а «мы здесь, в Детройте, ничего не имеем». Но еще большей головной болью для Байдена стала ситуация в секторе Газа. Американская молодежь в большинстве своем не одобряет его политику по урегулированию конфликта, хотя Байден уделяет этому львиную долю своего времени и небезуспешно. Такое ощущение, что он продолжает уговаривать Биньямина Нетаньяху остановить наземные операции в Рафахе и добиться прекращения огня даже во сне. Критики президента цепляются к чему угодно и часто перегибают палку. Так, журнал Foreign Policy написал, что внешнеполитическая проблема Байдена — это некомпетентность. В качестве примера приводится...быстрое разрушение пирса, который американские военные воздвигли у берегов сектора Газа для получения палестинцами гуманитарной помощи.

А если такое проповедует маститый журнал, то что уж говорить о простых обывателях? По опросу New York Times/Siena College, половина зарегистрированных избирателей в шести колеблющихся штатах (тех, которые будут определять исход ноябрьских выборов) говорят, что они больше доверят Трампу, чем Байдену в вопросе урегулирования израильско-палестинского конфликта. Этим пользуется Дональд и его советники. «Слабый Джо лишь способствует своими действиями наступлению катастрофы на Ближнем Востоке», такой пост разместил вчера экс-президент в своей социальной сети Truth Social. Безусловно, внутренние вопросы — экономика, борьба с нелегальной иммиграцией, проблема абортов гораздо важнее для американских избирателей, чем вопросы внешней политики. Это касается как выпускников престижных вузов, так и людей из глубинки, чьи горизонты ограничиваются полями натянутой на голову бейсболки. Однако тревога Белого дома из-за ослабления поддержки действий Байдена за рубежом нарастает. Конгрессмен-демократ из Массачусетса Сет Мултон, боевой ветеран, который воевал в Ираке, говорит, что к нему подходят люди, его избиратели и говорят, что «если Байден не изменит курса, то проиграет на выборах».

А что значит изменить курс? Отказаться от помощи Украине? Остановить все военные поставки Израилю? Этого противники Байдена не объясняют. «Джо Байден начал этот год с показателями, которым позавидует любой президент США, - говорит авторитетный политолог Иво Даалдер, президент Chicago Council on Global Affairs. — Экономика растет, инфляция пошла на убыль, биржевые индексы достигли необычайных высот, а его противнику предъявлено обвинение по 91 пунктам на четырех различных процессах». Однако, спрашивает дальше Даалдер, «что могло пойти не так»? Ответ на этот вопрос — развитие событий в Украине, на Ближнем Востоке и вокруг Тайваня (добавим к этому не слишком эффективные операции против йеменских хуситов), все это в совокупности ставит под сомнение лидирующую роль Америки в мире. Накануне того, как отправиться во Францию, Байден дал обширное интервью журналу Time - всего лишь третье по счету интервью печатному изданию за время своего президентства. В нем он вновь подчеркнул, что ему удалось вдохнуть жизнь в НАТО и направить его усилия на борьбу с российской агрессией, а также подтвердил свою приверженность укреплению глобальной безопасности. «Сейчас мы самая сильная нация в мире, - сказал он —, и у нас самые сильные альянсы за всю историю».