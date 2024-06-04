Украина, Израиль и Тайвань похоронят Байдена главная тема

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Президент США Джо Байден прибыл во Францию, где будет присутствовать на торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой войны. В этой стране он проведет пять дней, а потом без перерыва переместится в Италию, где с 13 по 15 июня пройдет саммит G7.

Если учесть, что в июле в Вашингтоне состоится еще и юбилейный саммит НАТО, отмечающего свои 75 лет, то можно с уверенностью сказать, что вопросы внешней политики займут в ближайшие два месяца первостепенное место в программе американского президента.

Байден прилетел в Париж, но его преследует внешняя политика

Когда Байден пришел к власти в 2020 году, он пообещал нации восстановить альянсы с союзниками и вернуть Америке роль лидера в мире. И это было наглядным контрастом с политикой его предшественника Дональда Трампа с тягой того, к изоляционизму и лозунгом «Америка превыше всего!».

Однако теперь, за пять месяцев до очередных выборов президента, внешняя политика стала ахиллесовой пятой Джо Байдена.

«Ощущение глобального хаоса не слишком будет помогать ему этой осенью, - говорит Мэтт Дасс, вице-президент вашингтонского Центра международной политики. - Я полагаю, что многие люди справедливо задаются вопросом, в правильном ли направлении движется страна».

Внешнеполитический рейтинг Байдена стал снижаться после хаотичного вывода войск США из Афганистана, когда там в результате взрыва бомбы погибло 13 американских военнослужащих, а вся боевая техника не была эвакуирована и досталась талибам. Однако после этого фиаско Байден добился ряда заметных успехов. Например, ему удалось укрепить единство стран НАТО, которые до этого совсем по басне Крылова, смотрели в разные стороны как лебедь, рак и щука. И это весьма наглядно проявилось в массированной помощи Украине, которой удалось сдержать наступление российских войск. А территориальные завоевания России последних недель демократы связывают - и совершенно справедливо - не с отсутствием стратегии администрации президента, а с тем, что твердолобые трамписты в Конгрессе в течение полугода блокировали поставки военной помощи Киеву.

Война в Украине завела Байдена в тупик

Впрочем, этот паралич был преодолен при активном участии Белого дома. И теперь советник президент по национальной безопасности Джейк Салливан с гордостью объявляет, что украинцам удалось затормозить наступление русских под Харьковом благодаря тому, что в Украину пошли крупные военные поставки из США, в первую очередь ракеты и артиллерийские снаряды.

Однако это не убеждает многих избирателей. Демократический полстер Селинда Лейк провела опрос среди «синих воротничков» в Детройте (так в Америке называют работников физического труда, преимущественно без высшего образования), и те возмущались тем, что правительство тратит слишком много денег за рубежом. Одна из опрощенных женщин сетовала, что Владимир Зеленский получает миллиарды долларов от Вашингтона, а «мы здесь, в Детройте, ничего не имеем».

Но еще большей головной болью для Байдена стала ситуация в секторе Газа. Американская молодежь в большинстве своем не одобряет его политику по урегулированию конфликта, хотя Байден уделяет этому львиную долю своего времени и небезуспешно. Такое ощущение, что он продолжает уговаривать Биньямина Нетаньяху остановить наземные операции в Рафахе и добиться прекращения огня даже во сне.

Критики президента цепляются к чему угодно и часто перегибают палку. Так, журнал Foreign Policy написал, что внешнеполитическая проблема Байдена — это некомпетентность. В качестве примера приводится...быстрое разрушение пирса, который американские военные воздвигли у берегов сектора Газа для получения палестинцами гуманитарной помощи.

Байден не знает, что делать с Палестиной

А если такое проповедует маститый журнал, то что уж говорить о простых обывателях?  По опросу New York Times/Siena College, половина зарегистрированных избирателей в шести колеблющихся штатах (тех, которые будут определять исход ноябрьских выборов) говорят, что они больше доверят Трампу, чем Байдену в вопросе урегулирования израильско-палестинского конфликта. Этим пользуется Дональд и его советники. «Слабый Джо лишь способствует своими действиями наступлению катастрофы на Ближнем Востоке», такой пост разместил вчера экс-президент в своей социальной сети Truth Social.

Безусловно, внутренние вопросы — экономика, борьба с нелегальной иммиграцией, проблема абортов гораздо важнее для американских избирателей, чем вопросы внешней политики. Это касается как выпускников престижных вузов, так и людей из глубинки, чьи горизонты ограничиваются полями натянутой на голову бейсболки.

Однако тревога Белого дома из-за ослабления поддержки действий Байдена за рубежом нарастает. Конгрессмен-демократ из Массачусетса Сет Мултон, боевой ветеран, который воевал в Ираке, говорит, что к нему подходят люди, его избиратели и говорят, что «если Байден не изменит курса, то проиграет на выборах».

Сет Мултон боится, что Байден проиграет

А что значит изменить курс? Отказаться от помощи Украине? Остановить все военные поставки Израилю? Этого противники Байдена не объясняют.

«Джо Байден начал этот год с показателями, которым позавидует любой президент США, - говорит авторитетный политолог Иво Даалдер, президент Chicago Council on Global Affairs. — Экономика растет, инфляция пошла на убыль, биржевые индексы достигли необычайных высот, а его противнику предъявлено обвинение по 91 пунктам на четырех различных процессах».

Однако, спрашивает дальше Даалдер, «что могло пойти не так»? Ответ на этот вопрос — развитие событий в Украине, на Ближнем Востоке и вокруг Тайваня (добавим к этому не слишком эффективные операции против йеменских хуситов),  все это в совокупности ставит под сомнение лидирующую роль Америки в мире.

Накануне того, как отправиться во Францию, Байден дал обширное интервью журналу Time - всего лишь третье по счету интервью печатному изданию за время своего президентства. В нем он вновь подчеркнул, что ему удалось вдохнуть жизнь в НАТО и направить его усилия на борьбу с российской агрессией, а также подтвердил свою приверженность укреплению глобальной безопасности. «Сейчас мы самая сильная нация в мире, - сказал он —, и у нас самые сильные альянсы за всю историю».

Что же говорит сам Байден?

Но действуют ли эти правильные слова на американского избирателя? Или его больше привлекает безответственное до идиотизма обещание Трампа «бомбить Москву и Пекин», если те не будут его слушаться? «Вот молодец, крепкий парень, умница» - говорят «ядерные» сторонники кандидата в президенты.

Они, вероятно, забыли, к чему привел первый срок Трампа. Тот не только похоронил важные союзы с европейцами (при этом наладив крепкие отношения с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном), но и привел к тому, что неправильно проведенные торговые войны стоили Америке сотни тысяч потерянных рабочих мест.

А о том, что этот джентльмен совершенно не разбирается в проблемах внешней политики, говорит безумная ротация его ключевых должностных лиц: при нем поменялись четыре советника по национальной безопасности, два министра обороны, два госсекретаря, огромное количество сотрудников администрации. И сейчас все эти люди являются самыми неутомимыми критиками кандидата в президенты США Дональда Трампа.