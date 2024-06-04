Россия и Сирия начали военные учения

В среду, 5 июня, в Сирии начались российско-сирийские военные учения «для отработки действий по защите территориальной целостности республики». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Попова.

Учения проводятся в воздушном пространстве Сирии, в восточной части акватории Средиземного моря и на части сухопутных направлений.

Попов отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Он также заявил, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.