Значение слова «денацификация» от Путина

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств разъяснил значение слова «денацификация», о которой он объявлял применительно к Украине в качестве «цели военной операции».

По его словам, «денацификация» означает законодательное запрещение пропаганды нацизма.

Объявляя о начале «спецоперации» (так в РФ называют войну против Украины) в феврале 2022 года, Путин назвал среди ее целей «денацификацию» этой страны.

«Я был очень удивлен, когда начали спрашивать: «А что такое денацификация?» Это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма», — сказал президент РФ.

РБК напоминает, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прояснить понятие «денацификация», говорил: «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей».