Путин хорошо изучил Конституцию и Уголовный кодекс Украины

Президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с представителями международных информагентств, что администрация президента США заставит власти Украины, в том числе президента Владимира Зеленского, снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а затем «просто избавится» от президента.

По словам Путина, у США на этот пост есть несколько кандидатов. «Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Владимира Зеленского избавятся просто»,— утверждает он.

По оценкам Путина, на это может потребоваться год: «До весны, до начала как минимум следующего года его будут терпеть, а когда он все сделает, скажут: «До свидания».

Путин заявил, что продление полномочий президента Украины Владимира Зеленского в соответствии с Уголовным кодексом страны трактуется как «захват власти»: «Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить. Есть 103-я статья Конституции Украины. Там прописано, что президент избирается только на пять лет. Есть 83-я статья Конституции Украины, где написано, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность пролонгировать срок полномочий президента там ничего не сказано».

Есть закон, который объясняет статус военного положения, продолжил Путин. «Там написано, что переходят полномочия к парламенту и что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Но там же не написано, что они пролонгируются. ...А если не написано, значит, нет», - сказал он.

«Есть статья 109 Уголовного кодекса Украины, где написано, что это называется захватом власти», - продолжил он.

«И с кем подписывать [мирный] договор? - добавил российский президент. - Тем не менее все можно решить, обо всем можно договориться. Полнота власти если переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор. С кем - найдем, это другой вопрос».