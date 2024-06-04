Россияне продвигаются в Украине

Российские войска продвинулись неподалеку от населенных пунктов Новопокровское, Архангельское и в Красногоровке в Донецкой области. Об этом вечером в среду, 5 июня, сообщил мониторинговый сервис DeepState.

«Враг продвинулся возле Новопокровского, Архангельского и Красногоровки», - говорится в сообщении.

Ранее 5 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне не прекращают атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях.