Путин считает, что западный курс для турецкой экономики опасен

Двусторонние отношения России и Турции развиваются успешно, однако «ограничения» на экономические связи с РФ из-за упора на западные источники финансирования могут привести к потерям для турецкой экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.

«Отношения в двустороннем плане развиваются достаточно успешно и товарооборот растет», - сказал Путин, отметив при этом, что экономический блок правительства Турции в последнее время делает упор на получение кредитов, инвестиций и грантов от западных финансовых институтов

«Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, такая угроза существует. Но это вопрос такого специального рассмотрения», - заявил глава российского государства.

На встрече с главами СМИ российский президент, говоря о газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил, что РФ «уже несколько раз» фиксировала «попытки... мы же охраняем и «Голубой поток», который проложен по дну Черного моря в Турцию..., и «Турецкий поток», по которому газ идет, в том числе в Европу. Нам приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Черного моря. Потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их».

Он утверждает, что постоянным атакам подвергаются и корабли, которые охраняют газопроводы. «Дней семь, наверное, десять тому назад украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря и с которой подается газ в Турцию... Вот просто два беспилотника были подавлены силами, система РЭБ российской армии, и упали рядом с этой газоперекачивающей станцией на берегу Черного моря», - добавил Путин.