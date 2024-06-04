Как сообщает корреспондент haqqin.az, в сентябре 2021 года Алиханов познакомился с неким безработным по имени Джафар. Над пожилым мужчиной он сжалился, поселил на даче, где работал сторожем, и помог найти работу. Однако вскоре у него появились подозрения, что Джафар помышляет воровством. Последний все отрицал, но Алиханова это не убедило: он убил мужчину, а тело закопал на территории дачи.

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 42-летнего Рамина Алиханова, обвиняемого в убийстве на даче, принадлежащей Фаику Мехбалыеву, брату председателя Конфедерации профсоюзов и депутата Саттара Мехбалыева.

«Подозревал, что Джафар ворует. Из-за этого у нас возникла ссора. Когда Джафар хотел взять лопату, я бросил в него кирку: она попала ему в спину. Но он вновь пошел на меня с лопатой. В это раз кирка попала ему в голову, и он умер. Я сообщил в полицию с телефона соседа. Из-за запаха крови засыпал тело песком. В момент происшествия я был пьян», — признался Алиханов.

Несмотря на то, что с момента происшествия прошло три года и фотография убитого была распространена с новостью о его смерти, родственники Джафара так и не нашлись, а личность не была установлена. Убитый был похоронен на кладбище для бездомных.

А Рамин Алиханов решением суда проведет 16 лет в исправительном учреждении строгого режима.