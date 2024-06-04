Беспилотники атаковали российский нефтезавод: взрывы, пожар

В Новошахтинске Ростовской области РФ на нефтеперерабатывающем заводе прогремели взрывы и начался сильный пожар, сообщили российские телеграм-каналы.

Губернатор Василий Голубев подтвердил, что по Новошахтинскому НПЗ снова ударили украинские дроны. «В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Местные телеграм-каналы ранее опубликовали видео большого пожара на заводе.

Это уже третий удар украинских дронов по НПЗ в Новошахтинске. Первые два были в марте и апреле, после них, по сообщениям российских источников, завод останавливал работу.

Новошахтинский завод нефтепродуктов находится примерно в 60 км на север от Ростова. Это единственный НПЗ в Ростовской области.