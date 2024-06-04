Начинаются выборы в Европарламент

В Европейском союзе в четверг стартуют выборы в Европарламент (ЕП), которые продлятся до 9 июня включительно.

Нидерланды проведут выборы 6 июня. Ирландия - 7 июня. Латвия, Мальта, Словакия - 8 июня. Чехия будет голосовать два дня: 7 и 8 июня, а Италия - 8 и 9 июня. Остальные государства ЕС проводят выборы 9 июня.

Более 370 млн европейских граждан имеют право голосовать в 27 государствах ЕС, чтобы избрать 720 членов Европейского парламента.

Эти выборы проходят в один тур и имеют целью определить национальные контингенты представителей - депутатов Европейского парламента. Голосование проводится по полным спискам выдвинутых политическими партиями или коалициями кандидатов. Списки, не набравшие 5% голосов, в ЕП не проходят.