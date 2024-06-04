Трамп об ударах по России западным оружием

Развитие ситуации вокруг Украины, включая заявления Киева об ударах по России, ведет к Третьей мировой войне. Такое мнение выразил в среду в эфире телеканала Fox News бывший американский президент Дональд Трамп, который вновь претендует на высший государственный пост США.

«Мы ближе к Третьей мировой войне. Посмотрите, что происходило в последние несколько дней», - сказал он.

По версии республиканца, президент России Владимир Путин «теперь говорит про ядерное оружие». «Поскольку Украина теперь говорит об ударах по России. А [действующий президент США Джо] Байден не знает, что сказать.

Но все эти вещи в итоге приведут к Третьей мировой войне. Я урегулирую ситуацию вокруг Украины и урегулирую ее быстро. Этого никогда бы не было», - заверил он.