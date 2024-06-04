Иран обвиняет страны «европейской тройки»

Страны "европейской тройки" (Великобритания, Германия и Франция) будут нести ответственность за возможные ответные шаги Ирана на принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции, в которой утверждается, что Тегеран якобы недостаточно сотрудничает с агентством. Об этом заявил постпред исламской республики при международных организациях в Вене Мохсен Назири Асль. Слова дипломата приводит агентство IRNA.

"Несомненно, эта резолюция сильнейшим образом повлияет на позитивную атмосферу, необходимую для согласования дальнейших шагов Ирана и агентства. "Евротройка" должна будет нести ответственность за любые последствия, поскольку Иран имеет право действовать в соответствии [с шагами "евротройки"] и на основе своих прав и обязанностей", - сказал он.

Заседание Совета управляющих МАГАТЭ "проходило под влиянием провокационных и неконструктивных действий ряда стран, имеющих опыт несоблюдения международного права". Страны "евротройки" подали проект антииранской резолюции, чтобы "отвлечь внимание от своего безответственного поведения и с целью проигнорировать существующие реалии в области ядерной программы Ирана, которая носит полностью мирный характер", добавил иранский дипломат.

Резолюция Совета управляющих МАГАТЭ "не сможет отвлечь внимание международного сообщества от истинного намерения "евротройки" дать израильскому режиму достаточно времени с полной безнаказанностью продолжать геноцид в [секторе] Газа", подчеркнул чиновник. По его словам, попытки европейских стран принятием резолюции "оказать давление на Иран, чтобы тот отказался от своих прав продолжать мирную ядерную деятельность", не увенчаются успехом.