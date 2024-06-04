Эрдоган об аресте председателя муниципалитета: «Это только начало»

Терроризм не может сосуществовать с гражданской политикой и демократией, демократии «не место рядом с автоматами Калашникова и коктейлями Молотова», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя арест председателя одного из муниципалитетов провинции Хаккари.

«Решение суда (об аресте председателя муниципалитета) никого не должно беспокоить. А что сделали они (сторона защиты)? Попытались поднять на ноги парламент. Турецкий парламент действует в соответствии с законом. Размахивая плакатами, вы ничего не добьетесь.

Если кандидаты не совершали ничего незаконного, у нас (властей Турции), нет с ними никаких проблем. В противном случае мы обязаны следовать букве закона. Хаккари был первым шагом в этом направлении. Это продолжится», - сказал Эрдоган.